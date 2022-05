Wel ceremonie Country Hall of Fame voor The Judds dag na Naomi’s dood

Volgens Variety waren dochters Wynonna, die het duo met haar moeder vormde, en actrice Ashley Judd aanwezig bij plechtigheid. De emotionele zussen lazen onder meer een Bijbelpassage voor. De twee maakten zaterdag bekend dat Naomi op 76-jarige leeftijd was overleden. „We hebben onze prachtige moeder verloren als gevolg van mentale gezondheidsproblemen”, lieten ze weten via social media.

Verschillende artiesten brachten tijdens de ceremonie een eerbetoon aan The Judds. Een van hen, Brandi Carlile, moest dat middels een video doen omdat de zangeres corona had opgelopen. Ze plaatste de video, waarop ze Love Can Build a Bridge zingt met haar dochtertje, op Instagram en schreef daarbij: „We bidden voor Wynonna en Ashley Judd, die vandaag wakker werden in een wereld zonder hun moeder.”

The Judds brachten zes studioalbums uit en scoorden verschillende hits. Ook won het duo vijf Grammy Awards. Naast het moederdochterduo werden zondag ook Ray Charles, Pete Drake en Eddie Bayers opgenomen in de Country Hall of Fame.