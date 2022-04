Johnny de Mol keert na coronaweek terug op televisie

Johnny zat een week lang in quarantaine vanwege een coronabesmetting. Hoeveel last De Mol had van zijn coronabesmetting kon Talpa niet zeggen. Wel heeft de presentator zich vanwege klachten laten testen op het virus.

Voor Hélène was het niet de eerste keer dat ze invalt bij het programma op de vooravond van SBS6. Eind februari en begin maart was ze ook al enkele dagen in deze rol te zien omdat Johnny toen naar eigen zeggen last had van buikgriep.