Oscar-winnaar Cuba Gooding jr. pleit schuldig in aanrandingszaak

Gooding werd in 2019 opgepakt nadat een vrouw hem ervan had beschuldigd dat hij zonder toestemming in haar borst had geknepen in een nachtclub in New York. Later werd de acteur ook door twee andere vrouwen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, hij ontkende alle verhalen. Gooding heeft woensdag alleen het incident in de nachtclub toegegeven.

De 54-jarige acteur heeft ook nog een rechtszaak van verkrachting tegen zich lopen. Een vrouw beweert in 2013 door hem te zijn belaagd. Gooding, die voor zijn bijrol in de film Jerry Maguire een Oscar kreeg, ontkent dat.