John Stamos denkt aan prequel Full House

„Ik denk nog niet dat het klaar is”, vertelt de 55-jarige acteur aan E! „Ik denk dat we nog eens terug kunnen kijken, wat is hiervoor gebeurd? Als je je de pilot van de show nog kunt herinneren, dan is mijn zus Pam net overleden. Dat is waarom die drie mannen de drie meisjes opvoeden.”

John zou graag iets meer laten zien van zijn personage uit die tijd. „Het lijkt me wel mooi daar dieper in te duiken, die broer/zus-band. Misschien kunnen we eens teruggaan. Maar we zien het wel.” De acteur denkt mogelijk aan een producentenrol voor zichzelf als de prequel doorgaat. Die titel had hij ook bij Fuller House.

Full House, dat van 1987 tot 1995 liep, vertelde het verhaal van Danny Tanner (Bob Saget), die na de dood van zijn vrouw zijn beste vriend Joey (Dave Colier) en zwager Jesse (Stamos) in huis nam om samen zijn dochters D.J. (Candace Cameron), Stephanie (Jodie Sweetin) en Michelle (een gedeelde rol van Mary-Kate en Ashley Olsen) op te voeden. In Fuller House, dat in 2016 van start ging, was het D.J. die na de dood van haar man haar zus Stephanie en beste vriendin Kimmy inschakelde om haar te helpen met haar zoons.