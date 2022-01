Katja Schuurman deelt huilfoto: ‘Ik puf mijn liefdesverdriet weg’

Over het nieuwe jaar schrijft Katja: „Ik zeg altijd: “Een goed begin is het halve werk.” Dus ik ben enorm nieuwsgierig naar de rest van het jaar.” Het jaar 2022 is voor haar niet zo goed begonnen, nu ze snotverkouden is. Met eem stoombadje probeert ze dat op te lossen, terwijl ze ondertussen ook bezig is haar ’ liefdesverdriet weg te puffen en kotsen’ en de ’realiteit proberen te omarmen’. „En dan toch maar weer heel kinderachtig boos worden, huilende baby boven, en al die dingen die ik leuk vind, zoals de spa, het theater, de bios, uit eten; het kan allemaal niet!”

De huilende Katja krijgt een hart onder de riem gestoken van onder meer Bridget Maasland, Froukje de Both, Babette van Veen en Fajah Lourens.