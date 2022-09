Koen Kardashian verruilt Amsterdam voor Rotterdam: ’The bitch is back’

„Dag Amsterdam, ik heb met je gelachen en gehuild, gedanst en gezongen, gevallen en weer opgestaan. Ik heb waanzinnige momenten mogen mee maken maar ook vaak de duisternis gezien. Ik heb vrienden mogen ontmoeten die ik als familie beschouw”, schrijft Koen bij een foto in zijn nieuwe onderkomen. „Feesten kunnen wij als geen ander en mezelf verliezen in de stad was mijn natural habitat voor jaren. Ik heb van mensen afscheid genomen en sommige voor altijd in mijn hart gesloten. Ik zeg je geen vaarwel, want ik ben gek op je. Misschien voor even, misschien voor het leven. Je weet het nooit, maar voor nu moet ik door. Ik ben zo dankbaar voor waar ik nu sta en dat wil ik niet verliezen. Hey Rotterdam, you can tell Jesus that the bitch is back.”

Koen wordt overladen met gelukswensen. Ook een van zijn beste vriendinnen, Estelle Cruijff, is blij voor haar vriend: „Ben zo happy voor je lieverd.”

De influencer vertrok vorig jaar naar Zuid-Afrika om zich daar zes weken te laten behandelen in een afkickkliniek. Hij was verslaafd aan cocaïne en snoof tijdens zijn dieptepunt naar eigen zeggen vijf gram per dag. Sindsdien gaat het stukken beter met hem en lijkt hij voorzichtig afscheid te willen nemen van het imago dat bij Koen Kardashian hoort en past zijn eigen naam, Koen Pieter van Dijk, naar eigen zeggen beter bij hem. „Koen Kardashian was een door de media geschetst imago, waar ik zelf ook aan heb meegewerkt”, verklaarde hij begin dit jaar aan LINDA.meiden. „Die champagne drinkende meid die alleen maar op rode lopers stond. Een soort karikatuur van mezelf, die in Amsterdam bekendstond als: waar Koen is, is snuif. Dat is natuurlijk niet heel erg chic.”

Blijkbaar vindt hij nu ook Amsterdam niet meer bij hem passen en zoekt hij zijn geluk nu dus in Rotterdam. Zijn verhuizing viert hij echter wel met - naar wat het lijkt - een glas bubbels.