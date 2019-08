Gladiator-harnas en bijl uit The Shining op veiling

Goed nieuws voor filmfanaten: volgende maand wordt een groot aantal filmattributen geveild bij een Brits veilingshuis. Volgens The Hollywood Reporter gaat het in totaal om meer dan 900 artikelen, van Jack Nicholsons bijl uit The Shining en een harnas dat Russell Crowe droeg in Gladiator, tot de ’heilige handgranaat’ uit Monty Python and the Holy Grail.