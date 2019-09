Orlando Bloom wil gezin stichten met Katy Perry

Het verloofde stel wil in 2020 gaan trouwen en de locatie is wellicht ook al bepaald. Op de vraag of ze elkaar het jawoord gaan geven in Disneyland, antwoordde Orlando: „Dat is een hele goede mogelijkheid. Katy houdt meer van Disneyland dan wat dan ook.”

Bloom heeft een 8-jarige zoon, Flynn, uit zijn eerdere huwelijk met model Miranda Kerr. De exen gaan nog altijd goed met elkaar om. „Miranda is familie, we zullen altijd deel van elkaars leven uitmaken omdat we samen een kind hebben. En hoewel het niet altijd makkelijk is, doen we er alles aan om een goede verstandhouding te hebben en behouden.”