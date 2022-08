’Daar waar de rivierkreeften zingen’ Zomerboek van 2022

Het boek is een echte sleeper. Het kwam al in 2019 uit in een Nederlandse vertaling, maar werd pas vanaf 2020 opgepakt door critici en is recent tot een ware publiekslieveling uitgegroeid.

Schrijfster Delia Owens is van huis uit biologe en debuteerde op 70-jarige leeftijd met deze pakkende roman over het moerasmeisje Kya, dat vanaf haar tiende moederziel alleen in een lagune in North-Carolina woont. Filmster Reese Witherspoon was fan van het eerste uur en besloot als producent het boek te laten verfilmen. Where the crawdads sing draait nu in de Nederlandse bioscopen.

De vorig jaar overleden Britse schrijfster Lucinda Riley bereikte met haar boek De geheimen van de kostschool de tweede plaats in de online stemming waar meer dan 7500 lezers aan deelnamen. De derde plaats in de categorie populaire fictie was voor Vier wandelaars en een Siciliaan, een samenwerkingsproject van de Nederlandse schrijfsters Marion Pauw, Elle van Rijn, Roos Schlikker en Femmetje de Wind.

Thrillers

Ook in andere categorieën scoren Nederlandse auteurs goed: bij de thrillers staat Anya Niewierra met De Camino op de eerste plaats en Angelique Haak met Het verkeerde meisje op de tweede. De derde positie wordt ingenomen door de nieuwe thriller van Karin Slaughter, Gewetenloos.

Liefhebbers van non-fictie blijken vooral Aan de randen van de dag van Femke van der Laan, Het zoutpad van Raynor Winn en De meeste mensen deugen van Rutger Bregman in hun vakantiekoffer te stoppen. In de categorie literaire fictie behoort Isabel Allende tot de favorieten met haar nieuwe roman Violeta, gevolgd door Het lied van ooievaar en dromedaris van Anjet Daanje en Kruispunt van Jonathan Franzen.

De Telegraaf gaf in een recensie in maart 2020 maar liefst 4,5 sterren uit 5 aan de roman van Delia Owens. Lees die boekrecensie hier: