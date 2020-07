Bar Refaeli en moeder veroordeeld wegens belastingontduiking

Het beroemde model en haar moeder sloten vorige maand een deal met aanklagers. Refaeli stemde in met een taakstraf van 9 maanden. Ook krijgt ze een boete van 2,5 miljoen sjekel (638.000 euro) en moet ze 8 miljoen sjekel (ruim 2 miljoen euro) aan achterstallige belastingen betalen. Haar moeder krijgt ook een boete van 2,5 miljoen sjekel en moet bovendien 16 maanden de gevangenis in voor haar rol in de zaak.

De zaak draaide volgens Israëlische media om de vraag waar Refaeli in de periode 2009-2012 belasting moest betalen. Ze betoogde dat ze in die periode grotendeels in het buitenland was gevestigd, maar volgens de autoriteiten klopt dat niet. Het supermodel zou ten onrechte hebben nagelaten haar inkomsten en dure cadeaus te melden bij de belastingdienst.

Refaeli was vorig jaar een van de presentatoren van het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv, de stad waar ze maandag werd veroordeeld. Het model droeg een mondkapje in de rechtbank en berispte cameramensen die haar onvoldoende ruimte gaven. „Ik vraag om 2 meter. Vrienden, jullie staan te dichtbij”, zei ze.