Kerstmis is volgens velen de mooiste tijd van het jaar. Maar niet als het aan Katie Price ligt! In plaats van dat de feestdagen voor haar in het teken van liefde en samenzijn staan, zint zij juist op wraak. Het voormalig glamourmodel heeft dan ook maar één wens: Kerstmis verpesten voor haar ex Peter André.