Dochter Lori Loughlin haalt uit naar media

Olivia Jade tagde ondermeer Perez Hilton, Star Magazine, People, Daily Mail en sneerde ook naar 'elk ander medium dat verhalen baseert op zogenaamde bronnen'. Sinds het uitkomen van het schandaal hield de beauty blogger zich angstvallig stil op sociale media en plaatste ze alleen een kiekje ter ere van haar moeder's verjaardag. Haar zus Isabella verwijderde zelfs al haar sociale accounts vanwege de vele negatieve commentaren die eronder haar foto's werden geplaatst.

Lori en haar man Mossimo Giannulli zouden een half miljoen dollar hebben betaald via een tussenpersoon om hun dochters op een prestigieuze universiteit in Californië te krijgen. De meiden werden toegelaten als leden van het roeiteam, terwijl ze nog nooit in hun leven geroeid hadden. Loughlin ontkent schuldig te zijn en meent dat zij en haar man geen fraude hebben gepleegd, maar foutief zijn voorgelicht.