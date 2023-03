Detectiveserie Monk maakt doorstart als film

Streamingsplatform Peacock bevestigt aan The Hollywood reporter dat er gewerkt wordt aan een filmversie van de komische misdaadreeks. Shalhoub en zijn medecastleden keren terug in Mr. Monk’s last case, een film waarin Monk te maken krijgt met een zaak uit het verleden terwijl hij zich opmaakt voor de bruiloft van zijn inmiddels volwassen pleegdochter Molly.

Monk was van 2002 tot 2009 op de buis en vertelde het verhaal van Adrian Monk, een razendslimme rechercheur moordzaken die ondanks diverse fobieën en dwangneuroses iedere moordenaar in de kraag weet te vatten. In acht seizoenen won Shalhoub drie Emmys voor zijn rol.

Monk keerde in de begindagen van de coronapandemie al even terug. Shalhoub en zijn medecastleden speelden mee in een korte sketch waarin te zien was hoe de met extreme smetvrees behepte Monk verging in quarantaine.

In Nederland is de tv-serie Monk te zien op kabelzender SpikeTV.