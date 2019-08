’Spider-Man geen rol meer in Marvel-films’

In 2016 verscheen Spider-Man voor het eerst in het MCU, de doorlopende verhaallijn die in een aantal Marvel-films wordt verteld. Hij kreeg een rolletje in Captain America: Civil War. Hierna verschenen de box-office-knallers Spider-Man: Homecoming en Spider-Man: Far From Home. Deze films sleepten miljarden dollars binnen.

Een zeer lucratieve samenwerking dus voor Disney, die Marvel Studios bezit, en Sony, eigenaar van de rechten op het personage Spider-Man. Maar aan die samenwerking is nu een einde gekomen. Volgens ingewijden stapte Marvel Studios uit de deal. Dat zou betekenen dat Spider-Man niet meer mag verschijnen en in het MCU, waar hij in de laatste film juist werd neergezet als de opvolger van Iron Man binnen The Avengers.