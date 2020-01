Jeangu Macrooy gaat advies inwinnen bij Duncan Laurence

Duncan Laurence liet vrijdag al weten enthousiast te zijn over de keuze om Jeangu Macrooy dit jaar naar het Eurovisie Songfestival te sturen. „Ik zie hem als een heel goede artiest. Ik vind hem te gek”, zei Duncan, die opperde dat zijn opvolger hem best mag bellen. Macrooy neemt die uitnodiging graag aan. „Duncan, ik ga je bellen!”, zegt Jeangu. „Ik heb zo veel bewondering voor hem, hoe hij het vorig jaar heeft gedaan. Dat is heel inspirerend.”

Duncan is net als de rest van Nederland erg benieuwd naar het lied waarmee Jeangu in Ahoy Rotterdam optreedt. Maar de presentatie van het liedje laat nog even op zich wachten, zegt de zanger. „We willen dat als het liedje naar buiten komt, dat het op de juiste manier is. Het is sowieso een lied waar een stukje van mijn ziel in zit.”

Jeangu was ook te gast in De Wereld Draait Door. „Ik ben superdankbaar dat ik deze kans krijg en dat er geloof is in de song”, vertelde de zanger aan Matthijs van Nieuwkerk. Over het lied, dat hij zelf heeft geschreven, wilde hij nog niets kwijt. „We zijn in de afrondende fase.” Dat zijn naam was uitgelekt via de media noemde hij overdonderend.