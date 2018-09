Paul de Leeuw: 'Niet zonder Marc-Marie'

Paul de Leeuw wilde uitsluitend onder één voorwaarde de nieuwe quiz 'Het zijn net mensen' presenteren. Namelijk dat zijn goede vriend Marc-Marie Huijbregts ook betrokken zou worden bij de presentatie. ''Dat was echt de voorwaarde.'', vertelt De Leeuw tegen Sp!ts.

Daarnaast haalde ook de aanwezigheid van Richard Groenendijk de presentator over om het programma toch te doen. ''Ik had nooit eerder gedacht dat ik echt iets met dieren zou moeten doen. Maar toen ik werd gevraagd of ik dit met Richard en Marc-Marie wilde doen, leek het me wel heel leuk om uit te proberen.''

In de nieuwe spelshow testen twee teams onder leiding van Marc-Marie Huijbregts en Richard Groenendijk hun kennis over dieren. 'Het zijn net mensen' is vanaf vrijdagavond wekelijks te zien op RTL4.