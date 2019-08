Bindi Irwin gaat vader erg missen op haar bruiloft

Wel heeft ze iemand anders gevonden die haar in plaats van haar in 2006 overleden vader naar het altaar brengt: haar 16-jarige broertje Robert. „Pap, je zou zo trots zijn op Robert”, aldus de Australische. „Ik weet dat je glundert van trots op het moment dat hij me naar het altaar brengt.”

Bindi’s vriend Chandler, met wie ze sinds bijna zes jaar samen is, ging vorige maand op zijn knieën in de Australia Zoo in Queensland. Een bijzondere plek, want de dierentuin werd opgericht door Bindi’s opa en oma. Haar vader Steve, die overleed na een steek van een pijlstaartrog, werkte er sinds zijn jeugd met krokodillen en andere reptielen en nam het park later over. Ook in zijn tv-programma’s, waarin hij kijkers op spectaculaire wijze leerde over dieren, kwam de dierentuin geregeld voorbij.