De verdrietige keerzijde van Freek Vonks werk

„Samen met een familie naast het graf van hun zoon die een paar maanden geleden is overleden aan een slangenbeet. Helaas een van de vele hier in Kenia”, begint Freek zijn verhaal. „Soms gaat mijn werk me niet in de koude kleren zitten. Zoals de afgelopen dagen. Ik ben in Kenia om te filmen, en op de savanne komen we dan ook de mooiste dieren tegen. Maar ik ben natuurlijk ook als wetenschapper verbonden aan Naturalis en ben hier ook in verband met mijn wetenschappelijk onderzoek naar slangenbeten en antigif.”

„Zodoende ontmoette ik al een groot aantal slachtoffers in het ziekenhuis”, vervolgt Freek zijn post. „Maar ik ontmoette ook deze familie, die vier maanden geleden hun oudste zoon verloor aan een slangenbeet. Hij was 20 jaar, de kostwinner van dit gezin dat diep onder de armoedegrens leeft (minder dan een dollar per dag). De arme jongen werd gebeten door een zwarte mamba, de gevaarlijkste slangensoort in deze regio.”

Alle hulp voor de jongen kwam helaas te laat. „Na de beet hebben ze nog geprobeerd hem te helpen. Transport is hier een groot probleem. Zijn vader vertelde mij dat hij zijn huilende zoon op een geleende oude motorfiets over een dirt road naar het ziekenhuis heeft gebracht, een rit van dik 2 uur. Na een beet van een zwarte mamba ben je dan eigenlijk al kansloos. Helaas hadden ze ook niet het juiste antigif voorhanden en is de jongen overleden.”

De jongen is thuis begraven. Freek was zelf ook aanwezig bij deze verdrietige aangelegenheid. „Het grijpt me enorm aan om te zien hoe machteloos ze zijn. Tegelijkertijd motiveert het me nog meer omdat het aangeeft hoe belangrijk ons onderzoek is.”

Freek en de familie tijdens de begrafenis. Ⓒ Instagram

Freek besluit: „De wereld heeft betaalbaar, houdbaar en beter antigif nodig. Met meer dan 125.000 doden per jaar, en meer dan 400.000 mensen die er permanent letsel aan overhouden, is dit de grootste verborgen gezondheidscrisis van het moment.”