Wieteke van Dort over hartsvriend Willem Nijholt: ’Ik heb geen afscheid kunnen nemen’

Door Ben Holthuis Kopieer naar clipboard

Wieteke van Dort en haar dierbare vriend en collega Willem Nijholt in 2016. Ⓒ ANP/HH

Twee weken later dan gepland is Wieteke van Dort terug in Nederland. Terwijl zij in Indonesië was voor opnamen van de film Verliefd op Bali, belandde haar echtgenoot Theo Moody daar met een zware longontsteking in het ziekenhuis. Eindelijk thuis nemen de 80-jarige actrice en haar vijf jaar oudere echtgenoot nu de tijd om bij te komen. „We waren te laat terug om afscheid te kunnen nemen van Willem Nijholt.”