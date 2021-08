Kinderen van Daniel Craig krijgen zijn erfenis niet

De James Bond-acteur wil geen ’grote sommen geld’ nalaten aan zijn twee dochters. „Ik vind erfenissen iets smakeloos hebben. Mijn filosofie is om het te doneren of al weg te geven voordat je heengaat”, zegt Craig tegen het Britse tijdschrift Candis.

Craig is niet de enige ster die zijn erfenis niet aan zijn kinderen wil geven. Ook de Britse tv-chef Gordon Ramsay vertelde eerder dat zijn kroost niets krijgt als hij dood is. „Het gaat zeker niet naar hen. Dat bedoel ik niet gemeen; het is om ervoor te zorgen dat ze niet verwend raken”, zei hij tegen The Telegraph. „Het enige waar mijn vrouw en ik een afspraak over hebben gemaakt is dat ze 25 procent krijgen voor een aanbetaling van een appartement, maar niet het volledige bedrag voor een appartement.”

Ramsays kinderen mogen ook niet met hem en zijn vrouw meevliegen in businessclass. „Ze hebben nog lang niet hard genoeg gewerkt om dat te kunnen betalen. Moeten ze echt op die leeftijd en met die lengte al reizen in businessclass? Nee, dat moeten ze niet. Daar zijn we heel streng in.”