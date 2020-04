Lady Gaga bedankt Hugo de Jonge in tweet

Lady Gaga twittert: „Dankjewel Nederland en Hugo de Jonge voor jullie steun voor een covid19-vaccin en de WHO. De wereldburgers hopen dat Nederland ook Gavi (organisatie die zich inzet voor kindervaccinaties, red.) zal blijven steunen en dat andere landen jullie voorbeeld zullen volgen en doneren aan Cepivaccines (organisatie die onafhankelijk onderzoek naar vaccins financiert via donaties red.).”

De minister reageert later op het sociale medium op Gaga’s tweet en schrijft: „We helpen graag. Het vinden van een vaccin, zo snel mogelijk, is cruciaal in de wereldwijde strijd tegen Covid19. We moeten onze krachten bundelen om dat voor elkaar te krijgen.”

Woensdag maakte de minister in een Kamerbrief bekend dat Nederland 50 miljoen euro bijdraagt ten behoeve van internationaal onderzoek naar een coronavaccin. De Noorse stichting CEPI - de Coalition for Epidemic Prepraredness Innovations - verzamelt wereldwijd donaties die onderzoek naar vaccins tegen infectieziekten financieren.

Zelf draagt de wereldster ook een steentje bij tijdens de coronacrisis. Lady Gaga doneert 20% van haar inkomsten van haar beautymerk, Haus Labs, aan lokale voedselbanken in Los Angeles en New York. Ook organiseert ze op 18 april een benefietconcert, One World: Together At Home. Artiesten als Taylor Swift, Jennifer Lopez, Alicia Keys, Sam Smith, Usher en Pharrell Williams doen zaterdag ook mee aan het initiatief van Lady Gaga dat onder meer wordt uitgezonden op MTV, de BBC en alle grote Amerikaanse tv-zenders.

Bekijk ook: Ook Taylor Swift en Jennifer Lopez bij thuisconcert Lady Gaga

Lady Gaga organiseerde het concert in samenwerking met Global Citizen. De bedoeling van het evenement is om stil te staan bij het werk van zorgmedewerkers tijdens de coronacrisis en de Wereldgezondheidsorganisatie te steunen.