’Bullet train’: Een dollemansrit met bont gezelschap

Wat: actie, komedie, thriller

Regie: David Leitch

Met: Brad Pitt, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry

Eigenlijk wil Ladybug niets liever dan met pensioen. Maar voor het zover is, rest de uitgebluste huurmoordenaar een laatste missie. Aan boord van een Japanse flitstrein moet hij een koffer met geld zien te bemachtigen. De klus wordt eenvoudig geklaard, totdat de beroepskiller plots zes concullega’s met sinistere namen als de Tweeling, de Wolf en de Horzel achter zich aankrijgt.

Pretentieloos

Het is even puzzelen voor de kijker doorkrijgt waarom juist dit bonte gezelschap zich in de trein bevindt. Maar Bullet train is zo’n pretentieloze zomerblockbuster waarin de reis belangrijker is dan de bestemming: een Grote Finale Extravaganza die te lang doordendert en uiteindelijk ontspoort. Tot het eindstation echter serveert Leitch een zeer vermakelijke dollemansrit waarbij de filmmaker nadrukkelijk knipoogt naar vakbroeders als Quentin Tarantino en Guy Ritchie.

Hilarische Lemon

Maar dat mag de pret niet drukken. Leitch regisseert strak en met flair, de dialogen zijn snedig en de vechtchoreografieën inventief. En Brad Pitt mag dan een heerlijk nonchalante Ladybug neerzetten, de show wordt toch echt gestolen door Brian Tyree Henry. De acteur uit Eternals en If Beale Street could talk is hilarisch als Lemon, de filosofische helft van de Tweeling die zijn levenswijsheden baseert op de educatieve avonturen van held Treintje Thomas uit de gelijknamige kinderserie.

✭✭✭