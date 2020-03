Jeangu Macrooy ongerust over Eurovisie Songfestival

„Ik zou jokken als ik me niet een beetje zorgen daarover maak”, zei Macrooy, die Nederland vertegenwoordigt met het nummer Grow, vrijdag op NPO Radio 1. Ondanks alle zorgen blijft de zanger hopen op het beste. „Ik hoop gewoon dat het door deze maatregelen gewoon lukt om het in die drie weken in te dammen en onder controle te krijgen”, zei hij over de coronacrisis.

Macrooy neemt zijn eigen voorzorgsmaatregelen. Zo heeft de zanger besloten de komende tijd zo min mogelijk andere mensen op te zoeken. „Ik heb donderdag net als heel veel mensen de persconferentie zitten kijken en meegekregen wat de maatregelen zijn. Vlak daarna hebben we met mijn team en AVROTROS besproken dat ik de komende periode uit voorzorg zo min mogelijk sociaal menselijk contact moet hebben.”