Na deelname kookshow: ’Guus Meeuwis mag chef worden’

Een eigen tv-programma was altijd een droom, maar Eveline Wu had het daar te druk voor. Toen er lockdowns kwamen, gaf het de chef-kok en horeca-onderneemster ruimte om haar recepten te delen met de kijkers. Nu is Wu terug met een tweede seizoen.