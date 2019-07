Janelle Monae

Al zo vaak gezegd en geschreven: North Sea Jazz is van wereldfaam en dat is dit driedaagse muziekfeest al sinds decennia, toen het nog in Den Haag plaatsvond. Vrijdag begint in Ahoy de 44e editie en hoewel het programma niet overloopt van de sterren is het gemakkelijk vijf optredens te noemen om naar uit te kijken.