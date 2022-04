Glennis Grace biedt excuses aan voor supermarktincident: ’Mijn gedrag was niet goed’

„Allereerst wil ik mijn oprechte excuses aanbieden aan iedereen die hier betrokken bij is geraakt. De medewerkers van Jumbo, de mensen met wie ik werk en iedereen om mij heen: het spijt me”, begint Grace haar bericht. „Ik ben een artiest in hart en nieren en dat is iets wat ik al vanaf mijn negende jaar doe: mensen blij maken met mijn stem en muziek en alles eromheen. Dat is wie ik ben. En ik wil positiviteit brengen met mijn muziek maar ook vanuit mijzelf en vanuit mijn persoon.”

Volgens Grace zijn de zaken ’uit hun verband getrokken’ maar had ze desondanks beter moeten weten. „Ik had beter moeten nadenken, tot tien moeten tellen in plaats van mij moeten laten leiden door primitief moederinstinct. Mijn zoon kwam thuis met een bebloed gezicht en het eerste wat naar boven kwam was de leeuwin die ik ben voor mijn kind. Met mijn impulsieve gedrag ben ik verhaal gaan halen”, zo zucht ze.

Teruggetrokken

„Het was niet goed. Mijn gedrag was niet goed op dat moment. Ik had beter moeten weten. Daardoor ben ik wel gelijk weer met beide benen op de grond gezet. Ik heb mij teruggetrokken met mijn kind en met de mensen om mij heen. Ik heb veel gepraat en nagedacht hoe ik dit anders had moeten aanpakken en sowieso ook andere dingen die in mijn leven spelen.”

„Wat ik hiervan geleerd heb is niet te handelen vanuit emotie en dat is ook wat ik mijn zoon wil meebrengen”, zo sluit Grace af. Ze zegt zich bewust een tijdje stil te hebben gehouden omdat ze ’weet hoe ik kan reageren en dat dat misschien iets te impulsief is’.

Handgemeen

Grace werd op 12 februari aangehouden nadat ze verhaal kwam halen in de supermarkt omdat haar zoon er zou zijn aangevallen. Hij had in de winkel een elektronische sigaret opgestoken en was daarop aangesproken. Grace zelf, haar zoon en een vriend van de familie werden aangehouden toen ze gezamenlijk terugkeerden en het uitdraaide op een handgemeen. Later werden nog twee mensen aangehouden op verdenking van het mishandelen van medewerkers van de supermarkt.

Tegen Grace, die drie dagen vastzat, ligt een aangifte. Ze wordt verdacht van openlijke geweldpleging en mishandeling in vereniging en met voorbedachte rade, meldde de politie eerder.