John Legend bezoekt Ohio na schietpartij

John bezocht een aantal winkels in Dayton met burgemeester Nan Whaley en sprak met haar over het aanpassen van de wapenwet. Tot slot trad hij op in een lokaal zaaltje om zo de gemeenschap steun te bieden.

De zanger postte een foto van zijn optreden op Instagram met daarbij de tekst: „Ik heb een aantal liedjes gespeeld voor degenen die het overleefd hebben. Mijn hart breekt in stukken voor hen die een dierbare verloren zijn. Ik vind het mooi om te zien hoe iedereen samen komt om elkaar te steunen in deze tijden van verdriet. Maar ons land zou ervoor moeten zorgen dat niemand meer zoiets als dit hoeft mee te maken, simpelweg omdat het voorkomen kan worden. Laten we daar met z’n allen voor zorgen.”

Ook burgemeester Whaley plaatste een aantal foto’s van John’s bezoek op sociale media. „Ik wil de uit Springfield, Ohio afkomstige John Legend ontzettend bedanken dat hij is komen praten over verandering van de wapenwet. #DaytonStrong.”

Whaley kreeg veel reacties van volgers, die eveneens hun waardering uitspraken voor Legend, die niet vergeten is waar hij vandaan komt. „Deze man heeft een groot hart en zet zich nog altijd in voor Ohio. We zouden hem een ereburger van de staat moeten maken”, aldus een volger.

