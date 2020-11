Spaanse koning in zelfisolatie na contact met besmet persoon

Felipe heeft zondag nauw contact gehad met de besmette persoon. Bronnen van het paleis wilden niet onthullen wie het is of in welke context deze ontmoeting plaatsvond. Het zou in elk geval om een ontmoeting in de privésfeer gaan, de agenda van de koning was zondag leeg.

Volgens de voorschriften schort hij zijn officiële activiteiten op en blijft hij tien dagen in quarantaine. Het is nog niet duidelijk of hij zich zal laten testen, maar ’hij zal zich houden aan de maatregelen’.

Koningin Letizia en de prinsessen Leonor en Sofia kunnen hun activiteiten gewoon voortzetten, aldus de krant El País.