Lindsay Lohan had miskraam

"Niemand weet dit, maar ik heb tijdens de opnames van deze realityserie een miskraam gehad", onthulde Lindsay. De actrice kon het in die zware periode niet opbrengen om voor de camera's te staan. "Ik kon me niet bewegen. Ik was ziek, en dat brengt je mentaal van je stuk. We hebben twee weken lang niet gefilmd omdat ik het gewoon even niet aankon." Wie de vader van het kindje was laat Lindsay in het midden...

De 27-jarige actrice vertelt ook dat ze vaak heeft moeten huilen tijdens het terugkijken van de realityshow. "Het is heel erg confronterend om terug te zien. Vooral als het over mijn verslaving gaat. Verslaafd zijn is een 'verschrikkelijke ziekte' en ik ben nog steeds bang dat het mijn carrière zal verwoesten", aldus Linsday.