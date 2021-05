Arcade verkozen tot beste Nederlandse songfestivallied

„Ik vind het niet normaal, deze uitverkiezing. Echt te gek”, reageert Laurence in de VARAgids, de organisator van de verkiezing. „Dat het gekozen is door een vakjury en door het publiek maakt het extra bijzonder, dat is heel erg tof om te mogen horen.”

Op de tweede plek staat Calm After The Storm van The Common Linnets (2014), gevolgd door Birds van Anouk (2013), Vrede van Ruth Jacott (1993) en De troubadour van Lenny Kuhr (1969).

De vakjury bestond uit voorzitter Cornald Maas, Stefania Liberakakis (de Nederlandse die dit jaar voor Griekenland uitkomt), Willeke Alberti (deed in 1994 mee met ’Waar is de zon’), Sander Lantinga (verzorgt dit jaar het commentaar) en Songfestival-adept Paul de Leeuw. Ruim 2000 mensen deden mee namens de publieksjury.