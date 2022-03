Netflix experimenteert met extra kosten bij delen wachtwoord

Premium Binnenland

Streamdingdienst HBO Max trapt af met klassiekers, wat voegt het toe? ’Competitie is enorm’

Paniek op sociale media begin dit jaar toen grote HBO-series zoals The Sopranos, Game of thrones en The wire ’opeens’ verdwenen van Ziggo, dat eerder exclusief HBO-series in zijn stal had. Vanaf dinsdag zijn deze klassiekers en andere successen te zien op de eigen service HBO Max. Nóg een streamingd...