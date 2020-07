Organisator Zwarte Cross richt omroep op

Stamppot richt zich volgens de oprichters op ’het oneindige universum buiten de bubbel van de gevestigde media’. Het platform is ’de veilige haven op het grote boze internet voor iedereen die op een positieve wijze maling heeft aan welke vorm van hokjesgeest dan ook’.

De enige voorwaarde voor alle inhoud is dat het uit het hart komt en gemaakt is met toewijding, zeggen de oprichters. Dat kunnen zijn documentaires, bizarre verhalen, exclusieve livesessies, columns, do it yourself-stunts, videoreportages, interviews, onnodige tests, beeldende kunst, absurdisme, sport, muziek en allerlei andere denkbare zin en onzin. In tegenstelling tot de meeste media is Stamppot volgens de Feestfabriek ’optimistisch, onafhankelijk, vol zelfspot, niet pretentieus en wars van algoritmes en influencers’.

Livestream-concert

Wat in ieder geval zeker is, is dat de omroep niet in Hilversum of Amsterdam gevestigd zal zijn, maar in de Achterhoek. Komende zaterdag organiseert de Feestfabriek in samenwerking met Omroepvereniging Stamppot een livestream-evenement om alle Zwarte Cross-bezoekers te bemoedigen vanwege de afgelasting van het festival door het coronavirus.

Deze livestream start om 18:00 uur via alle Zwarte Cross-kanalen en stamppot.tv. Deze uitzending is de eerste van Stamppot en zal ook gebruikt worden om leden te werven voor de omroep.