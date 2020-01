Rapper DaBaby gearresteerd voor overval

Op donderdag verscheen er al een video waarin te zien is hoe de rapper wordt afgevoerd door agenten. Eerst werd DaBaby, echte naam Jonathan Lyndale Kirk, verhoord over wat hij wist over een overval die was gepleegd door leden van zijn team.

In een video van de overval is te zien hoe het slachtoffer op de grond ligt terwijl de daders hem in elkaar slaan en geld van hem stelen. Het slachtoffer is vermoedelijk een concertpromotor, die een optreden van DaBaby wilde boeken. De rapper zou hebben gedacht dat de promotor hem te weinig geld had gegeven.

DaBaby werd vorige week ook al gearresteerd in de Amerikaanse staat North Carolina voor het bezit van wiet. Aan het begin van 2019 werd Kirk ook al in de boeien geslagen voor een ruzie die hij had in een Walmart. Daarbij werd een man doodgeschoten, maar DaBaby heeft altijd ontkend dat hij de dader is.