Sandra Bullock legt acteerwerk neer: ’Opgebrand en moe’

„Ik wil niet gebonden zijn aan het schema van iemand anders”, vertelt ze aan The Hollywood Reporter. „Ik ben zo moe en ik ben op deze manier niet in staat om gezonde, slimme beslissingen te nemen.” Op de vraag hoe lang de pauze zal duren, antwoordde ze: „Ik weet het echt niet.”

Bullock erkent dat ze veel te veel op haar werk heeft geleund en genoodzaakt is een stap terug te doen. „Werk is altijd heel stabiel voor mij geweest en ik heb heel veel geluk gehad.” Toch beseft ze dat ze het nu even zonder zal moeten doen. „Het was alsof ik de hele tijd de koelkast opende en op zoek was naar iets dat nooit in de koelkast stond. Ik zei tegen mezelf dat ik moest stoppen met zoeken, omdat ik het hier niet zou vinden. Ik heb het al en het is oké dat ik nu even geen werk heb. Ik heb die bevestiging niet nodig.”

Ze stelt dan ook dat The lost city, waaraan ze samen met producente Liza Chasin werkte, de juiste film was om nu te kunnen stoppen. „Ik werk graag met artiesten, daarom waren Liza en ik ook zo goed op elkaar afgestemd. Als ik er met een knal uitga, wil ik dat met de juiste persoon doen.”