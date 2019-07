Halve wereld naar Maastricht voor André Rieu

Violist en concertleider André Rieu op het podium tijdens zijn eerste concert van de concertreeks met het Johann Strauss Orkest op het Vrijthof. Ⓒ ANP Kippa

Maastricht - Het podium staat, de hotels in de buurt zitten vol en het Vrijthof in Maastricht is tot eind van de maand BEZET. Iedereen in Limburg weet dat dat maar een ding kan betekenen en dat is dat André Rieu en zijn Johann Strauss Orchestra zijn neergestreken op het beroemde plein voor hun jaarlijkse concertreeks.