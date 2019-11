Moeder Natalee Holloway voor reportage naar Aruba

De aflevering van 20/20 wordt vrijdag uitgezonden, maar er is al een trailer verschenen. Daarin is te zien hoe Beth het vliegveld van Aruba verlaat, hoe ze in een taxi over het eiland rijdt en hoe ze over het strand loopt. Ze vertelt dat veel voor haar bekende plekken inmiddels zijn verdwenen.

„Aruba heeft veertien jaar later minder invloed op me”, zegt Beth, die inmiddels regelmatig als spreker haar opwachting maakt bij publieke gelegenheden, om te vertellen over het belang van veiligheid bij reizen.

Joran van der Sloot

Ook de vader van Natalee ging al eens met een tv-programma terug naar Aruba. Hij werd gevolgd voor de documentaireserie De verdwijning van Natalee Holloway. Dave, de vader, maakte destijds bekend dat hij met hulp van een privédetective een doorbraak had bereikt. Het zou gaan om de vondst van menselijke resten, maar het Openbaar Ministerie op Aruba weersprak dat.

De 18-jarige Natalee Holloway verdween in mei 2005 spoorloos tijdens een vakantie op Aruba. Ze werd voor het laatst gezien in gezelschap van de Nederlander Joran van der Sloot, die momenteel een gevangenisstraf van 28 jaar uitzit voor de moord op de studente Stephany Flores.