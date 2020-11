Koningin Mathilde: ’Coronacrisis maakt creatief’

„Het heeft me ook doen nadenken. Bijvoorbeeld over de vraag: hoe kunnen we ondanks verminderde sociale contacten anderen zien en horen? Tijdens de eerste lockdown deed ik veel telefoontjes, bijvoorbeeld met mensen die geïsoleerd thuis zitten. Dat leverde fantastische gesprekken op. Zo’n telefoontje duurt niet zo lang, maar je gaat direct naar de essentie, naar wat er echt toe doet. Ik bewaar goede herinneringen aan die tijd”, zei Mathilde in gesprek met onder meer Het Nieuwsblad en De Standaard.

Dat Mathilde een interview gaf - via videoverbinding - had een bijzondere reden. Volgende maand bestaat het Koningin Mathilde Fonds ’voor en door jongeren’ precies twintig jaar. Het werd in 2000 opgericht met de giften die Mathilde een jaar eerder had ontvangen ter gelegenheid van haar huwelijk op 4 december 1999 met (toen nog) prins Filip. „Hij heeft me altijd ongelooflijk gesteund in alles wat ik onderneem. Vóór ons huwelijk werkte ik als logopediste en ik ben daarnaast psychologe van opleiding. Het was een logische keuze dat ik mijn sociaal engagement zou voortzetten. Mijn fonds is het ideale verlengstuk daarvan”, vertelde Mathilde.

De koningin sprak met zorg over kinderen die door de lockdown achterstanden oplopen. „Ik maak me zorgen over de meest kwetsbare leerlingen. Zij hebben het moeilijk met afstandsonderwijs. Ze kunnen het bijvoorbeeld niet volgen, worden niet gesteund door hun omgeving, haken af. In mijn gesprekken met leerkrachten hoorde ik dat ze het contact hebben verloren met een kwart van de klas. Als kinderen het lastig hebben, moeten ze iemand hebben bij wie ze terechtkunnen. Er bestaat een mooie uitdrukking voor: een luisterend oor. Wij moeten hen dat aanbieden.”

Haar eigen kinderen volgen dezelfde maatregelen als hun leeftijdgenoten, aldus Mathilde. „Hun sociale contacten blijven beperkt. En op de dagen dat ze niet naar school kunnen gaan, moeten ze afstandsonderwijs volgen. De maatregelen zijn een uitdaging, maar dat is zo voor alle jongeren.” Ook de koningskinderen hebben geleerd van de voorbije maanden door met hun ouders honderden telefoontjes te plegen met bijvoorbeeld bejaarden. „Elk weekeinde maakten we daar tijd voor. Ik kan u garanderen dat we er veel voor terugkregen, ook emotioneel. Mijn kinderen zijn erdoor gegroeid als mens. Zonder die crisis hadden we dat niet beleefd.”

De huwelijksverjaardag wordt in stilte gemarkeerd, de kerstdagen zullen ook anders zijn dan in voorgaande jaren. „We zullen net zo doen als alle Belgen. We gaan het proberen te vieren in vreugde, maar het zal in beperkte kring zijn. We zullen daarbij de maatregelen respecteren om de meest kwetsbaren in onze maatschappij te beschermen.”