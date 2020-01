Bad Boys: Nostalgisch onderonsje voor kiftend politiekoppel

In het al even lawaaiige Bad Boys II (2003) deden ze dat nog eens dunnetjes over. Daarna werd het stil rond dit tweetal. Tot nu.

Met een cameo als ceremoniemeester op een bruiloft is Michael Bay nog altijd bij dit late vervolg betrokken. De regie van Bad Boys for life komt echter voor rekening van een Belgisch duo met een Marokkaanse achtergrond. Adil & Billal - kort voor Adil El Arbi en Bilall Fallah - maakten eerder bij onze zuiderburen de films Black (2015) en Patser (2018). Nu wagen zij de sprong naar Hollywood voor de rentree van hun jeugdhelden Will Smith en Martin Lawrence als kiftend politiekoppel,

Bad Boys for life kijkt vooral weg als een nostalgisch onderonsje. Niet alleen door de hernieuwde kennismaking met de twee titelhelden en de gekozen stijl, maar ook doordat het genre van de ‘buddy cop films’ al decennia over z’n hoogtepunt is. Marcus - net opnieuw opa geworden - stelt in dit derde avontuur zelf trouwens ook dat het hoog tijd is dat de ‘bad boys’ van weleer opgroeien tot ‘good men’.

Mike, de eeuwige vrijgezel die liefst schietend zijn zaken tot een goed einde brengt, wil daar echter niets van weten.

Mike (Will Smith) wil niet van stoppem weten in ’Bad boys for life’.

Na een moordaanslag op Mike, ziet Marcus zich toch genoodzaakt om zijn pensioen op te schorten. De vermakelijke achtervolgingen, schietpartijen en explosies slaan intussen net zoveel gaten in het plot als ermee worden gedicht. Intussen treffen lang niet al hun grappen doel, al blijken de gedeelde lol en de chemie van de hoofrolspelers nog altijd aanstekelijk te werken. In Amerika is hun derde gezamenlijke optreden dan ook al een heuse hit.

✭✭✭