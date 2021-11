Mark Gillis over gewelddadige overval: ’Ik heb slapeloze nachten’

Over het fysieke letsel vertelt de zoon van vakantieparkentycoon Peter Gillis: „Ik heb wel blauwe plekken en mijn gezicht is nu alleen nog maar een blauw oog, maar het was helemaal dik. Ze hebben in het ziekenhuis ook allerlei scans gedaan en daar ben ik gelukkig goed van af gekomen. Ik heb wel een hersenschudding. Ik heb misschien niet veel hersens, maar het beetje wat ik heb is wel geschud."

Ook geeft hij aan het programma toe dat hij ’s avonds nog niet de deur uit durfde te gaan. „Ik heb slapeloze nachten, want ik ben 's avonds niet echt de deur uit geweest. Dat zal ook een keer moeten, maar ik zal niet met een gerust hart 's avonds in m'n eentje naar buiten gaan, nee."

Bekijk ook: Zoon Peter Gillis door drie mannen mishandeld in vakantiepark Ommel

Mark is vorig weekend in een chalet op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel mishandeld door drie mannen. In het chalet werd hij enige tijd vastgehouden terwijl de daders het huis doorzochten. Uiteindelijk gingen ze er met een vooralsnog onbekende buit vandoor.