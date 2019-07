Stilte rond diamanten Belgisch koningspaar

Albert en Paola hebben zich na de troonswisseling zes jaar geleden om allerlei redenen heel rigoureus uit het openbare leven teruggetrokken. Gezondheid speelde daarbij een voorname rol, want beiden sukkelen daarmee. Maar ook boosheid over de financiële regeling voor de pensionado en onenigheid over familiekwesties beïnvloedden het besluit van Albert (83) om zich nog maar weinig te laten zien.

Bij betere verhoudingen was er wellicht te denken aan een groot familiefeest, maar ook daarover is niets bekend. Albert heeft een slechte verhouding met jongste zoon prins Laurent en een stroeve relatie met zijn opvolger koning Filip. Eigenlijk is alleen de verstandhouding met enige dochter prinses Astrid ’normaal’. En dan is er nog de kwestie Delphine Boël, de buitenechtelijke dochter die Albert niet wil erkennen.

Vaderschapstest

De laatste jaren is de koning eigenlijk alleen maar door haar verzoek om een vaderschapstest volop in het nieuws gekomen. Inmiddels heeft Albert DNA-materiaal afgestaan - op straffe van een fikse dwangsom - maar daar mag nog niet naar worden gekeken omdat er nog andere juridische procedures lopen. Alle Belgen zijn er wel van overtuigd dat Delphine zijn dochter is, maar omwille van zijn verhouding met Paola wil de koning dat niet toegeven, zeggen ingewijden.

Dat er een diamanten huwelijk is, mag gezien de huwelijkscrisis die Albert en Paola in de jaren zestig en zeventig doormaakten - Albert had toen een relatie met Delphine’s moeder Sybille de Selys Longchamps - best bijzonder worden genoemd. Er waren al scheidingsplannen toen de vonk tussen Albert en zijn Italiaanse vrouw opnieuw oversloeg, en zij een herstart maakten die beiden zichtbaar zeer gelukkig maakte. Ook al kwamen ze onverwacht op de voorgrond te staan als koningspaar door de plotselinge dood in 1993 van Alberts broer koning Boudewijn.

„Samen zijn wij erin geslaagd de moeilijkheden te boven te komen en hebben wij sedert lang een diepe liefde en eendracht kunnen herwinnen”, zei Albert daarover in zijn kersttoespraak van 1999, toen het bestaan van Delphine net was onthuld. „De crisisperiode werd ons onlangs in herinnering gebracht. Daar wensen wij niet verder op in te gaan.” De koning houdt zich nu al dertig jaar aan die uitspraak.