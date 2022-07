Rechtbank: ex-schoonmoeder Olcay Gulsen moet meer bewijzen leveren van geldlening

Gulsens ex-schoonmoeder beweert dat ze de presentatrice in 2015 tot tweemaal toe een bedrag van 50.000 euro heeft geleend toen haar kledingbedrijf SuperTrash in financieel zwaar weer zat. De modeketen werd in 2018 failliet verklaard.

Eind juni stonden Gulsen en haar ex-schoonmoeder al tegenover elkaar in de rechtbank. Bram Mous, de advocaat van de ex-schoonmoeder, zei toen dat er mondelinge afspraken zijn gemaakt over een terugbetalingsregeling, maar dat de vrouw daar nog altijd niets van heeft teruggezien.

’Geen overeenkomst’

De advocaat stelde dat de wederpartij dat anders ziet en dat er zelfs nooit gesproken is over een regeling en er ook geen overeenkomst zou liggen. Mous zei dat Gulsen niet kan onderbouwen onder welke voorwaarden ze het geld dan wel heeft gekregen.

Volgens Gulsen, die een relatie heeft met radio-dj Ruud de Wild, is daar niets van waar. Zij meldde via Instagram aan roddelvlogger Yvonne Coldeweijer dat zij juist geld aan haar ex had geleend en dat ze het geld via zijn moeder terugbetaald heeft gekregen.