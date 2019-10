Bobbi Eden denkt al aan vierde haakboek

De vooruitzichten zijn in ieder geval goed. Van haar eerste twee haakboeken voor beginners gingen al 25.000 exemplaren over de toonbank. „Dat had ik vooraf nooit kunnen denken. Het is altijd een gok natuurlijk”, aldus Bobbi, die zich voor haar nieuwe boek op de winteraccessoires zoals mutsen, sjaals en warme vesten stortte. In de vorige edities stonden vooral knuffeltjes en interieurwerkjes centraal. Behalve haken is er ook aandacht voor breien én naaien. „Wat dat laatste betref ga ik dus weer terug naar mijn roots”, lacht de voormalige achttienplusactrice.

Beginners kunnen ook nu gewoon nog aanhaken. „Mijn motto is: ’iedereen kan haken’. Het ziet er moeilijker uit dan het is”, vindt Bobbi. „Voor de gevorderden zitten er ook enkele moeilijkere projectjes in.” Voor de nieuwelingen heeft ze een belangrijke tip: „Geef niet gelijk op. Heb een beetje geduld. En als je dan ontdekt dat het totaal niet je passie is, kan je altijd nog stoppen.”

Berichten

Het succes merkt Bobbi ook aan de vele reacties die ze krijgt. Waar ze vanwege haar andere job eerst heel ander getinte berichten kreeg, weten haar haaklezers haar inmiddels ook te vinden. „Ik krijg heel veel reacties. Ze sturen bijvoorbeeld foto’s van hun resultaten. En er zijn zelfs mannen die vragen of zo’n boek een goed idee is om cadeau te geven.”

Dat haken bij de meeste mensen een oubollig imago heeft, deert Bobbi niet. „Je ziet dat veel mensen een ander beeld hebben van iets dat ze niet kennen. Kijk maar naar mij. Het is hartstikke hip.”

Hoewel het boek Haken @home met Bobbi Eden - Winter al in de winkels ligt, lanceert Bobbi het nieuwe deel woensdag officieel. Dat gebeurt op de beurs KreaDoe in de Jaarbeurs in Utrecht.