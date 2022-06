Waylon wil terugkeer The Voice: ’Ik hoop dat ik dan weer in die stoel zit’

„Ik heb werkelijk geen idee wat ze met The Voice van plan zijn. Ik hoop dat het terugkomt. Ik hoop ook dat ik dan weer in die stoel zit”, zei Waylon. „Al is het maar voor het gevoel om het nog een keer af te maken.”

De twaalfde reeks van The Voice werd in januari na twee afleveringen van de buis gehaald toen de berichten over grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van het programma naar buitenkwamen. „Dit laatste seizoen ligt volgens mij wel redelijk in de prullenbak”, stelt Waylon. Om ’de eer’ van het programma te herstellen zou hij het mooi vinden als de talentenjacht terug kan keren. „Ook voor de eer van de medewerkers die wél hun best gedaan hebben en altijd oké waren. En dat is absoluut het merendeel.”

Waylon gaat komend najaar de theaters in en zal dan weinig tijd hebben om weer in de draaiende stoelen plaats te nemen, mochten de makers dat willen. „Ja... dan passen ze hun agenda maar aan”, vindt de zanger. „Het is ieder jaar een hel om de agenda’s op elkaar aan te sluiten. Daar vinden ze altijd wel iets op als ze het heel graag willen. En als het niet kan, dan kan het niet. Je kan er geen rekening mee houden. Dan ga ik op een paard gokken dat nog niet geboren is.”