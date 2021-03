Amanda Balk na ellende: ’Ik ben verliefd’

„Ja, het gaat heel erg goed in de liefde! Ik ben verliefd”, vertelt Balk in gesprek met FHM. „Bijna vier maanden nu. Ik heb hem ontmoet via een vriend. Een Nederlandse man ja.” Hoewel ze dus weer erg gelukkig is, wil ze nog niet al te veel over hem kwijt. „Zodra dat allemaal naar buitenkomt dan gaat dat allemaal weer minder. Ik wil nu gewoon lekker genieten van hoe ik me voel. Hij maakt mij in elk geval heel erg blij.”

Litteken

De realityster, bekend van tv-programma’s als De Gouden Kooi, Echte meisjes in de jungle en Temptation Talk, kon zeker wat geluk gebruiken. Begin januari was Balk het slachtoffer van een gewapende overval. Twee verdachten gaven zich uit als pakketbezorgers en drongen het huis van de realityster in IJburg binnen. „Ze hebben mijn keel dichtgeknepen, mij geschopt en geslagen. Ik voelde niets van de klappen, het enige dat ik schreeuwde, was: ’Kom niet aan mijn kind!’, vertelde Balk kort na de brute overval aan PRIVÉ.

In gesprek met FHM laat ze weten dat het inmiddels wat beter met haar en haar dochter gaat. „Ik probeer me nu te richten op mijn mentale gesteldheid. Ik moet zorgen dat er weer rust is voor Vegas en mij. Ik krijg er gelukkig ook hulp bij. Ik ben vooral heel blij dat Vegas het goed doet. Zij houdt zich sterk en is een stoer meisje. Maar als de bel gaat dan kan ze wel opeens schrikken, dat was eerst niet zo. Het is natuurlijk je grootste nachtmerrie. Kijk, spullen zijn maar spullen. Ik wil vooral van de angst af. Daar gaat tijd overheen. We staan nu wel 24 uur per dag onder bewaking via allerlei camera’s. Als er iemand mijn huis binnendringt dan komt de politie gelijk. Ik voel me daardoor wel veiliger, maar het blijft een litteken.”

Afrojack

En terwijl Amanda vooral probeerde tot rust te komen, raakte ze afgelopen maand ook nog eens verzeild in een media-oorlog met haar ex nadat ’een bekende’ van Balk uitlekte dat Afrojack hun dochter al zeker een jaar niet zou hebben gezien. De dj reageerde daarop door te zeggen dat Amanda degene is die hem dwarsboomt, waarna van beide kanten met flink wat modder werd gesmeten. Hoewel de twee het inmiddels leken te hebben bijgelegd, stookte ze het vuurtje nu toch weer wat op.

„In dat interview (met RTL, red.) liegt hij gewoon. Hij heeft een jaar lang zijn dochter niet gezien en wij vragen al een jaar lang of hij komt. Mijn kind weet hoe het zit. Zij mist haar vader heel erg. Ze weet dat hij druk is, maar hij heeft een jaar lang geen contact opgenomen. Dat kan natuurlijk niet. Er is een positief ding aan deze heisa, want na het interview stuurde hij een e-mail met de boodschap dat hij een dag later zou langskomen. Ze hebben een hele fijne dag samen gehad en ons meisje was blij.”

