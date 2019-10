Trijntje Oosterhuis wil live duet zingen met Lex Uiting

Ⓒ Hollandse Hoogte / Harold Versteeg

Trijntje Oosterhuis hoopt vrijdag een duet te zingen met Lex Uiting tijdens het concert dat ze geeft in poppodium Grenswerk in Venlo. In een video op Instagram daagt Trijntje de voormalige stadsprins van Venlo uit om met haar op de bühne het duet Wereld Zonder Jou te zingen.