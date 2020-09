Erik Mouthaan: ’Ik word aan de lopende band uitgescholden’

Ⓒ Storicam Mediaproducties

Erik Mouthaan heeft zich ontdaan van zijn stropdas en colbert, en is uit het ’keurslijf’ van het RTL nieuws gestapt. In de serie Erik in de verdeelde staten leert de kijker hem van een andere kant kennen. Niet eenvoudig voor de Amerika-correspondent. „Het is heel onwennig om mijn eigen emoties te laten zien.”