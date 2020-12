’Spaanse koning-emeritus Juan Carlos in ziekenhuis’

Juan Carlos regeerde Spanje van 1975 tot 2014. Hij trok zich om gezondheidsredenen als staatshoofd terug, maar behield officieel wel zijn titel. Hij heeft medewerkers laten weten dat hij vanwege het coronavirus de feestdagen niet in Spanje viert. Juan Carlos vindt het beter ’stabiel’ in Abu Dhabi te blijven. Hij vestigde zich daar begin augustus nadat hij in opspraak was geraakt door transacties en betalingen.

Juan Carlos vertrok vorig jaar plotseling naar het buitenland omdat hij niet wilde dat hij zijn zoon koning Felipe tot last zou worden. Het duurde geruime tijd voor bekend werd dat hij in het Midden-Oosten was neergestreken. Hij verblijft daar naar verluidt op uitnodiging van zijn vriend Mohammed bin Zayed al-Nahyan, de kroonprins en machthebber in de Verenigde Arabische Emiraten.