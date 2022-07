Premium Het beste van De Telegraaf

Actrice en zangeres (79) is volop in beweging Wieteke van Dort: ’Ik heb nog lang geen tijd om dood te gaan’

Door Ben Holthuis Kopieer naar clipboard

Actrice en zangeres Wieteke van Dort – in 1943 geboren in Soerabaja en op haar veertiende verhuisd naar Den Haag – wil nog lang niet denken aan stoppen. „Waarom zou ik?” Ⓒ anp

Willeke van Dort had zich verheugd op een zomer in haar Indonesië. Maar omdat er een streep is gegaan door de film Verliefd op Bali, die zij er met regisseur Johan Nijenhuis zou opnemen, zit de actrice en zangeres nu in een huisje op de Veluwe. Toch vindt Wieteke het allang best. De 79-jarige cabaretière is, na wat medische tegenslagen, meer dan tevreden met haar leven, carrière en alles daaromheen. „Ik ga elke week naar de bejaardenfitness, dat doet me goed.”