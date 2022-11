Premium Het beste van De Telegraaf

’Wakanda forever’ Rouw om overleden acteur tekent nieuwe Black Panther-film

Door Marco Weijers Kopieer naar clipboard

Black Panther met Chadwick Boseman Ⓒ Marvel

De dood van Chadwick Boseman sloeg twee jaar geleden in als een bom. Vrijwel niemand wist dat de Black Panther-acteur al vier jaar lang een ongelijke strijd voerde met darmkanker, zelfs directe collega’s niet. „Het verlies was verpletterend”, stelt tegenspeelster Lupita N’yongo. „Ook hadden we geen idee hoe het nu verder moest. Toch is er nu een nieuwe Black Panther-film: Wakanda forever draait vanaf woensdag in de Nederlandse bioscopen.