Meghan afgemaakt in Australische documentaire

Tijdens haar verloving met Harry was Meghan nog razendpopulair, maar na het huwelijk sloeg dat ineens om Ⓒ BSR Agency

Meghan werd vorig jaar met Harry nog feestelijk ontvangen in Australië, maar in de Australische documentaire There is something about Meghan wordt ze verbaal finaal afgemaakt. De documentaire werd vertoond in het programma 60 Minutes op Channel 9.